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Плющенко и Ягудин не поделили лед в Instagram

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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram высмеял победителя Игр 2002 года Алексея Ягудина за участие в корпоративе.

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Оказалось, что мероприятие, в котором принял участие Ягудин, проходило в развлекательном комплексе, в котором тренируются юные фигуристы академии Плющенко.

«Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко», — написал экс-фигурист, прикрепив видео с катанием Ягудина на фоне рекламного баннера школы и сопроводив публикацию хэштегами «это же надо так любить деньги» и «на ваш корпоратив недорого».

Ответ Ягудина не заставил долго ждать. Спортсмен напомнил своему оппоненту, что его организация только арендует каток в определенное время.

«Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», – приводит его слова «Лента.ру».

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити оба российских фигуриста считались основными фаворитами. Во время короткой программы Плющенко совершил ошибку и занял четвертое место. Олимпийское «золото» досталось Ягудину, а Плющенко по итогам соревнования остался с «серебром». 

Впоследствии Плющенко принял участие еще в четырех Олимпиадах. На Играх в 2006 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании, в 2014-м — в командном зачете.

24 ноября российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

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