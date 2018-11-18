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Еще одна российская фигуристка устроила «стриптиз» на льду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Москве исполнила «стриптиз». Видео опубликовано на YouTube.

Номер пары проходил под песню Майкла Джексона, в какой-то момент Евдокимова сбросила с себя жакет, оставшись в одном бюстгальтере.

На турнире Базин/Евдокимова заняли четвертое место. Первыми с мировым рекордом в произвольной программе стали еще одни россияне Иван Букин и Александра Степанова.

Моду на «стриптиз»-выступления ввела фигуристка Елизавета Туктамышева. Во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде 3 ноября россиянка вышла на лед в образе стюардессы и под музыку Бритни Спирс Toxic сняла с себя часть костюма, оставшись в бюстгальтере.

Идея полюбилась многим спортсменам, иностранные фигуристы в соцсетях запустили флешмоб с хэштегом #Tuktikchallenge.

15 ноября Туктамышева пошутила, что едва не потеряла бюстгальтер во время выступления.

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