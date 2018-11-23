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Директор усомнился в необходимости вводить в школы психологов для учителей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов в беседе с «Известиями» усомнился в том, что появление в школах специальных психологов для учителей поможет снизить число конфликтов возникающих в образовательных учреждениях.

Ранее, 23 ноября, стало известно о предложении ввести в российских средних школах  должность психолога, который будет помогать учительскому составу. Соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой направила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

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«Такую комплексную проблему вряд ли удастся решить просто наращиванием ставок и введением новых должностей. Сколько школ в России — больше 40 тыс.? Для того чтобы обеспечить наличие такого психолога, нужно будет не просто найти желающих и обучить их, но еще и выделить дополнительные средства на обеспечение их заработной платы. И при этом не совсем ясно, поможет ли это избежать эскалации конфликтов, возникающих в школе», — пояснил глава образовательного учреждения.

По его словам, когда директор школы заинтересован в развитии своих учителей и выстраивает не формальную, для галочки, а реальную, содержательную систему повышения их квалификации, он в состоянии и без подсказок «психолога для учителей» понять, кого из педагогов, когда и куда направить.

«У нас в Москве, например, средства на повышение квалификации учителей доводятся до каждой школы, для того чтобы сама школа могла выбирать какие курсы нужны педагогам и кто может такие курсы организовать максимально продуктивно. Убежден, что предоставление такой свободы всем школам страны принесет гораздо больше ощутимой пользы наряду с усилением роли классного руководителя и увеличением оплаты его труда», — заключил Новокрещенов.

25 октября министр просвещения Ольга Васильева в ходе общего собрания Российской академии образования отметила необходимость вернуть психологов в каждое образовательное учреждение.

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