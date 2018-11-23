Директор усомнился в необходимости вводить в школы психологов для учителей

Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов в беседе с «Известиями» усомнился в том, что появление в школах специальных психологов для учителей поможет снизить число конфликтов возникающих в образовательных учреждениях.

Ранее, 23 ноября, стало известно о предложении ввести в российских средних школах должность психолога, который будет помогать учительскому составу. Соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой направила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

«Такую комплексную проблему вряд ли удастся решить просто наращиванием ставок и введением новых должностей. Сколько школ в России — больше 40 тыс.? Для того чтобы обеспечить наличие такого психолога, нужно будет не просто найти желающих и обучить их, но еще и выделить дополнительные средства на обеспечение их заработной платы. И при этом не совсем ясно, поможет ли это избежать эскалации конфликтов, возникающих в школе», — пояснил глава образовательного учреждения.

По его словам, когда директор школы заинтересован в развитии своих учителей и выстраивает не формальную, для галочки, а реальную, содержательную систему повышения их квалификации, он в состоянии и без подсказок «психолога для учителей» понять, кого из педагогов, когда и куда направить.

«У нас в Москве, например, средства на повышение квалификации учителей доводятся до каждой школы, для того чтобы сама школа могла выбирать какие курсы нужны педагогам и кто может такие курсы организовать максимально продуктивно. Убежден, что предоставление такой свободы всем школам страны принесет гораздо больше ощутимой пользы наряду с усилением роли классного руководителя и увеличением оплаты его труда», — заключил Новокрещенов.

25 октября министр просвещения Ольга Васильева в ходе общего собрания Российской академии образования отметила необходимость вернуть психологов в каждое образовательное учреждение.