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Взрыв газа произошел в одном из поселков Оренбургской области

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В поселке Красноярский Кваркенского района Оренбургской области взорвался баллон с бытовым газом в частном доме. Пострадал 46-летний мужчина. Сообщение поступило на пульт дежурного пожарной охраны 23 ноября в 13:20.

Взрывной волной в доме выбило окна. Частично со стен обрушилась кирпичная кладка. Пострадавший получил незначительные ушибы и ссадины, передает РИА «Оренбуржье». На месте происшествия работали 25 человек и девять единиц техники.

Как сообщалось 15 ноября, причиной взрыва в жилом доме на Нагорной улице в Москве стал не бытовой газ, а самогонный аппарат. Жильцы квартиры, мать и сын, — неблагополучная асоциальная семья. Они варили самогон. В результате взрыва пострадали они и их сосед.

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