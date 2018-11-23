Взрыв газа произошел в одном из поселков Оренбургской области

В поселке Красноярский Кваркенского района Оренбургской области взорвался баллон с бытовым газом в частном доме. Пострадал 46-летний мужчина. Сообщение поступило на пульт дежурного пожарной охраны 23 ноября в 13:20.

Взрывной волной в доме выбило окна. Частично со стен обрушилась кирпичная кладка. Пострадавший получил незначительные ушибы и ссадины, передает РИА «Оренбуржье». На месте происшествия работали 25 человек и девять единиц техники.

Как сообщалось 15 ноября, причиной взрыва в жилом доме на Нагорной улице в Москве стал не бытовой газ, а самогонный аппарат. Жильцы квартиры, мать и сын, — неблагополучная асоциальная семья. Они варили самогон. В результате взрыва пострадали они и их сосед.