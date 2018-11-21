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Пятеро детей пострадали при взрыве котла в поселке под Красноярском

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Фото: МЧС РФ/24.mchs.gov.ru
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Пятеро детей пострадали в результате взрыва нагревательного котла в жилом доме одного из населенных пунктов Красноярского края, информирует 21 ноября представитель регионального центра медицины катастроф.

Инцидент произошел в поселке Новокаргино Енисейского района. «В результате взрыва медицинская помощь понадобилась пятерым детям, трое из них госпитализированы», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Один несовершеннолетний сейчас находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Остальным двум пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Причины инцидента выясняются.

16 ноября хлопок газа произошел в ювелирной мастерской в городе Карачеве Брянской области. В результате пострадал один сотрудник.

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