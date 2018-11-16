Работник пострадал при взрыве газа в Брянской области

Хлопок газа произошел в ювелирной мастерской в Брянской области. Травмы получил один сотрудник.

Инцидент произошел в Карачеве. Сотрудникам МЧС поступила информация о хлопке в здании на улице 50 лет Октября. Прибывшие на место спасатели не обнаружили горения, однако один пострадавший сообщил о травмах.

Установлено, что взрыв газа произошел в ювелирной мастерской, которая располагается в общественном здании. В помещении находился газовый баллон, из него произошла утечка, пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на издание «Новости Брянска». Произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате один из сотрудников получил легкие ожоги рук.