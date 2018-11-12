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Пострадавший при взрыве газа в ЕАО скончался в больнице Хабаровска

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В Хабаровском ожоговом центре 11 ноября скончался мужчина 1982 года рождения, который пострадал при взрыве газа в квартире жилого дома в поселке Приамурский в Еврейской автономной области.

Как рассказала ИА EAOMedia главный врач Николаевской районной больницы Ирина Нестерова, всё это время мужчина находился в отделении реанимации. Прогноз изначально был неблагоприятным, состояние расценивалось как крайне тяжелое. По уточненным данным, пострадавший получил 80% ожогов тела. В воскресенье, 11 ноября, он скончался.

Взрыв в пятиэтажном доме в ЕАО произошел утром 6 ноября. Были разрушены перегородки между первым и вторым этажами, а также подвальным помещением. Эвакуированы 120 человек. Пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Один из пострадавших был доставлен в больницу в Хабаровске.

7 ноября стало известно о том, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа. По итогам обследования дома 28 квартир назвали непригодными для проживания. До взрыва в них проживали 68 человек. Размер ущерба оценивает межведомственная комиссия.

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