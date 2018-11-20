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Трое погибших при взрыве на заводе в Гатчине трудились нелегально

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Трое рабочих, погибших при взрыве на заводе «Авангард» в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, трудились на объекте нелегально. Об этом 20 ноября информирует пресс-служба областной прокуратуры.

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«Городской прокуратурой установлено, что трое погибших при взрыве иностранных гражданина незаконно находились на территории Российской Федерации и осуществляли трудовую деятельность в организации в отсутствие патентов», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что организация допускала нарушения требований пожарной безопасности и трудового законодательства. В частности, на объекте отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, а трудоустроенным в 2018 году работникам не провели вводный инструктаж. Более того, их средства индивидуальной защиты были неисправны, а в трудовых договорах не были прописаны условия труда на рабочем месте.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел 19 октября. В результате инцидента погибли пять работников предприятия, еще семь пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Директора и главного инженера предприятия отправили под домашний арест, оба признали свою вину.

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