Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса США над Facebook

Фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса выступил за то, чтобы Конгресс США установил надзор за корпорацией Facebook.

Это предлагают сделать за найм консалтинговой фирмы Definers Public Affairs, пытавшейся дискредитировать конкурентов корпорации, передает «Газета.ру». Официальный представитель «Открытого общества» Патрик Гаспард подчеркнул, что Facebook хотел очернить Сороса за то, что он критиковал «вышедший из-под контроля бизнес».

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж ранее взял на себя ответственность за сотрудничество с Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов, в том числе Google и Apple. 14 ноября Facebook прекратила сотрудничество с консультирующей фирмой, связанной со скандальной компанией Cambridge Analytica.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг. Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей соцсети для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.