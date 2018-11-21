Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании протестов в республике в 2013 году.

По словам Эрдогана, Соросу помогал Осман Кавала, который сейчас сидит в тюрьме. При этом глава Турции назвал Сороса «знаменитым венгерским евреем».

«Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства», — приводит слова Эрдогана Bloomberg.

Протесты в 2013 году вспыхнули в Стамбуле. Тогда на площадь Таксим вышли демонстранты, которые выступали против вырубки деревьев в городском парке Гези и постройки на его месте торгового комплекса.

Участники акции устанавливали на площади палатки. Вскоре их начала разгонять полиция. В результате столкновений были раненые и погибшие.

Правые политики регулярно обвиняют Сороса во вмешательстве во внутренние дела разных стран.

Парламент Венгрии ранее принял пакет законов под условным названием «Стоп Сорос», который предусматривает ограничения в отношении неправительственных организаций (НПО) и криминализирует помощь нелегальным мигрантам. Еврокомиссия по этой причине запустила санкционную процедуру против Венгрии.

Генеральная прокуратура РФ в 2015 году признала нежелательной на территории России деятельность иностранных неправительственных организаций — фондов «Открытое общество» и «Содействие», основанных Соросом.