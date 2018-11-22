Система Fan ID может быть использована на Евро-2020

Для покупки билетов на чемпионат Европы 2020 года могут ввести Fan ID. Соответствующее решение может быть принято на ближайшем конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций 7 февраля 2019 года в Риме. Об этом «Известиям» рассказали в УЕФА.

Информацию подтвердил и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», глава линейной организационной структуры Евро-2020 Алексей Сорокин. Он отметил, что в карточку болельщика можно добавить всё, что угодно, в том числе бесплатный проезд или безвизовый въезд. Кроме того, ее можно использовать для оплаты или предоставления скидок в общественных заведениях.

Система Fan ID позволяет установить личности всех находящихся на матче болельщиков. Российское новшество доказало свою эффективность на зимних Олимпийских играх в Сочи – 2014, на Кубке конфедераций – 2017 и чемпионате мира по футболу – 2018. Последний в совете ФИФА назвали лучшим в истории.

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