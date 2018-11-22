Прямой эфир

Система Fan ID может быть использована на Евро-2020

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для покупки билетов на чемпионат Европы 2020 года могут ввести Fan ID. Соответствующее решение может быть принято на ближайшем конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций 7 февраля 2019 года в Риме. Об этом «Известиям» рассказали в УЕФА.

Сергей Прядкин: «Болельщики не уйдут с трибун после ЧМ-2018»
Президент Российской премьер-лиги, вице-президент РФС — о прошедшем чемпионате мира, сохранении наследия турнира, скором возобновлении сезона и своей главной нереализованной задаче

Информацию подтвердил и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», глава линейной организационной структуры Евро-2020 Алексей Сорокин. Он отметил, что в карточку болельщика можно добавить всё, что угодно, в том числе бесплатный проезд или безвизовый въезд. Кроме того, ее можно использовать для оплаты или предоставления скидок в общественных заведениях.

Система Fan ID позволяет установить личности всех находящихся на матче болельщиков. Российское новшество доказало свою эффективность на зимних Олимпийских играх в Сочи – 2014, на Кубке конфедераций – 2017 и чемпионате мира по футболу – 2018. Последний в совете ФИФА назвали лучшим в истории.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ID и смотри: УЕФА выдаст всем паспорта российского образца

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РПЛ учтет мнение болельщиков при введении Fan ID в чемпионате России
Франция решила перенять опыт ЧМ–2018 в организации Олимпийских игр

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017