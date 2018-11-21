Политолог назвал двойными стандартами реакцию США на убийство Хашокджи

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал в интервью «Известиям», почему реакция Соединенных Штатов на убийство журналиста Джамаля Хашокджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является политикой двойных стандартов.

Политика двойных стандартов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.



Также глава Белого дома не стал слушать аудиозапись убийства журналиста американской газеты Washington Post по совету своих помощников. В то же время Трамп не исключил, что наследный принц мог иметь отношение к убийству Хашокджи.

«Это стандартная политика двойных стандартов со стороны Запада. Потому что «дело Скрипалей» на поверхности мало чем отличается от убийства Хашокджи. Конечно, с учетом того, что причастность России к отравлению Скрипалей абсолютно недоказанная. Несмотря на это, были применены санкции. Причастность же саудовских лиц к убийству журналиста абсолютно очевидная, однако никакой реакции почти нет», — рассказал политолог.

Союз США и Саудовской Аравии

Трамп не собирается портить отношения с Саудовской Аравией по политическим и экономическим причинам, полагает Владимир Васильев.

«Саудовская Аравия сегодня не просто стратегический и политический союзник Штатов. Между странами заключены контракты на поставки военной техники в объеме как минимум $100 млрд. И дополнительные контракты на развитие торгово-экономических и военных связей еще по меньшей мере на $200–250 млрд, которые долгосрочные», — отметил политолог.

По его словам, еще одна причина, по которой США не намерены вмешиваться во внутренние дела Эр-Рияда, состоит в том, что Саудовская Аравия — ведущий член ОПЕК.

«Саудовская Аравия является ключевым игроком на мировом рынке жидких углеводородов, в данном случае нефти. От этого напрямую зависит благосостояние Соединенных Штатов Америки. Поэтому в отношениях с США Саудовской Аравии много чего может сойти c рук», — добавил эксперт.

Он напомнил, что начиная с середины 70-х годов Америка практически ничего не делала для того, чтобы каким-то образом повлиять на монархический режим.

«Саудовской Аравии прощалось всё. На всё смотрели сквозь пальцы. Страна считалась и считается стратегическим союзником. Хотя там были и смертные казни, и строгое отношение к женщинам, и многое другое, что выходило за права человека, со многим из того, c чем Америка боролась во всем мире. Но до истории с убитым журналистом максимум, что было сделано, — это было рассекречено 27 страниц, которые связывают Саудовскую Аравию и частных лиц с терактами 11 сентября», — напомнил Владимир Васильев.

15 ноября стало известно, что Вашингтон ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи. Среди фигурантов списка оказались экс-помощник наследного принца королевства Аль-Катани и генконсул страны в Турции Аль-Отайби. Ограничения, которые, в частности, предполагают заморозку активов саудовских чиновников на территории США, наложены в рамках так называемого акта Магнитского. С его помощью американская сторона пресекает якобы нарушения прав человека во всем мире.

«Эти лица, которые были непосредственными исполнителями и нейтрализовали журналиста, — это отдельные лица. Наложение на них санкций с точки зрения финансовых и прочих активов США очень мало может повлиять на положение Саудовской Аравии», — отметил главный научный сотрудник.

В чем выгода для России?

Политолог также объяснил, почему политика двойных стандартов Соединенных Штатов в данном случае оказалась на руку России.

«Наш интерес состоит в том, что есть определенные параллели между «делом Скрипалей» и убийством Хашокджи, и этот вопрос нужно широко тиражировать и раскручивать в СМИ по одной простой причине. Потому что Запад и дальше нам грозит ввести санкции в связи с «делом Скрипалей». Поэтому если появится соблазн ввести такие санкции, то всегда можно указать на то, что в отношении гораздо более серьезного прегрешения Америка не предпринимает никаких рестрикций», — сказал Владимир Васильев.

По мнению политолога, широкое тиражирование может сформировать правильное общественное мнение в европейских странах с точки зрения несоразмерности реакции США на убийство Хашокджи и «дело Скрипалей».

«Мы не знаем дальнейшей судьбы Скрипалей. Я вообще очень сомневаюсь, что Сергей Скрипаль еще жив — этот вопрос будет висеть в воздухе. Возможно, англичане постараются таким образом представить это дело, что его не удалось спасти, поскольку была применена летальная доза какого-то вещества. В этой связи важна игра на опережение и тиражирование этого случая в связке с «делом Скрипалей». Оно в общественном мнении должно создавать правильный образ», — заключил эксперт.

Хашокджи исчез 2 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Факт гибели журналиста был признан лишь 19 октября. Генпрокурор страны Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист погиб в результате ссоры с людьми, которых встретил на территории представительства королевства.

По версии турецких СМИ, заказчиком убийства был замглавы службы общей саудовской разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. При этом, как заявил министр иностранных дел страны Адель ибн Ахмед аль-Джубейр, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд не имеет никакого отношения к убийству Хашокджи.

15 ноября стало известно, что по подозрению в причастности к убийству журналиста был задержан 21 человек, 11 из них уже предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.