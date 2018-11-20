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СК не нашел вины врачей в смерти ребенка после удаления зуба в Томске

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В Томской области прекращено уголовное дело по факту смерти ребенка после посещения стоматологии. Следователи не установили связь между действиями врачей и гибелью мальчика.

Пятилетнему ребенку проводили стоматологическую операцию под общим наркозом в Каргасокской районной больнице. В социальных сетях уточняли, что мальчику удаляли зубы. После операции пациент впал в кому. Ребенка транспортировали в отделение реанимации детской городской больницы в Томске, где он скончался спустя несколько недель. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следователи изъяли в Каргасокской районной больнице медицинскую документацию, провели опрос персонала и родителей мальчика. Судебно-медицинская экспертиза проводилась в Санкт-Петербурге. Спустя год после происшествия в правоохранительных органах сообщили, что связь между действиями врачей и смертью ребенка не установлена. Об этом сообщает РИА «Томск».

Расследование уголовного дела прекращено.

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