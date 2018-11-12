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Врачу ограничили свободу за смерть пациента в Брянской области

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Суд вынес приговор по делу о гибели пациента в больнице в Брянской области. Врач не провел необходимые обследования и не обосновал диагноз.

По данным следствия, мужчина поступил в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой. Он упал с высоты собственного роста на работе. Заведующий неврологическим отделением при лечении в реанимации не дал обоснование клиническому диагнозу, не собрал необходимые сведения и назначил лечение в связи с острым нарушением мозгового кровообращения. В итоге травма осложнилась отеком головного мозга. Спустя две недели после госпитализации пациент скончался, пишет NASHBRYANSK.RU.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил врачу наказание в виде ограничения свободы сроком полтора года.

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