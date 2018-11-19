Уголовное дело возбудили после смерти пациентки в больнице в Сочи

По итогам прокурорской проверки в Сочи возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками здравоохранения. Пациентка умерла в больнице после полутора месяцев лечения.

По данным правоохранительных органов, женщина обратилась к врачу из-за воспаления в полости рта. Медик ее не госпитализировал и направил к стоматологу. Из-за ухудшения состояния женщина повторно пришла в медицинское учреждение в тот же день, ее поместили в стационар. Во время операции из-за сложностей с интубацией у женщины произошли необратимые последствия для головного мозга. Она скончалась через полтора месяца после начала лечения, пишет ИА KrasnodarMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».