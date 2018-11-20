США оштрафовали французский банк Societe Generale на сумму $1,34 млрд

США оштрафовали французский банк Societe Generale за нарушение режима американских санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана на сумму в общей сложности около $1,34 млрд. Об этом сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США.

Сообщается, что за опасные и необоснованные операции, связанные в первую очередь с нарушением ограничительных мер США в отношении Кубы, банк оштрафован на $81,3 млн.

Также, в рамках урегулирования спора, чтобы избежать санкций на нарушение ограничений отношении Ирана, Судана и Кубы, Societe Generale выплатит минфину страну $53,9 млн, министерство юстиции США получит $717,2 млн. Как пишет ТАСС, департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк банк заплатит $325 млн, а офису окружного прокурора Манхэттен — $162,8 млн.

15 ноября вступило в силу решение Госдепартамента США о расширении списка кубинских организаций, включенных в санкционный реестр. Теперь он состоит из 205 учреждений, с которыми американцам и юридическим лицам запретили совершать прямые финансовые трансакции. Среди организаций — министерства, ведомства, отели, торговые центры и предприятия.

19 ноября сообщалось, что Запад тревожит перспектива возвращения российских военных баз на Кубу в качестве ответа на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).