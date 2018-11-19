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В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России сравнили сообщения СМИ о якобы возможном восстановлении российских военных баз на Кубе с ненаучной фантастикой.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», — передает «РИА Новости» слова директора латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина.

17 ноября издание Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию «Джеймстаунский фонд» рассказало, что Запад тревожит перспектива возвращения российских военных баз на Кубу, в качестве ответа на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В частности, исследователи предположили, что на Кубе может вновь открыться радиоэлектронный центр в Лурдесе, а также могут быть построены дополнительные базы, пишет «Газета.ру». Эти опасения подогрел официальный визит лидера Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Россию и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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