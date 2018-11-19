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СМИ узнали о страхе Запада из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

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Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин
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Запад тревожит перспектива возвращения российских военных баз на Кубу, в качестве ответа на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию «Джеймстаунский фонд».

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Издание напоминает, что в 1962 году из-за размещения Москвой войск на Кубе начался Карибский кризис. Отмечается, что история может повториться и эти опасения подогрел официальный визит лидера Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Россию и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Исследователи предположили, что на Кубе может вновь открыться радиоэлектронный центр в Лурдесе. Это позволит россиянам наблюдать за деятельностью Вашингтона в Карибском регионе. Помимо этого, Москва может построить на острове и дополнительные базы.

1 ноября «Газета.ру» сообщила, что председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые прибыл с официальным визитом в Москву. В аэропорту его встречали замминистра иностранных дел Сергей Рябков, глава департамента протокола министерства Игорь Бордашев и посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

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