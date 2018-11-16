МИД анонсировал облегчение визового режима с Кубой

Российско-кубинское соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан вступит в силу с 21 декабря, сообщает министерство иностранных дел России на своем официальном сайте.

Документ должен заменить действующее соглашение от 3 декабря 1993 года. Безвизовый режим поездок для граждан обеих стран будет увеличен с 30 до 90 дней в течении каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.

Намеревающимся пробыть в другом государстве более 90 дней, осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, по-прежнему будет необходимо получить визу.

2 ноября стало известно, что Москва и Гавана решили совместно бороться с организованной преступностью. Об этом объявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем.