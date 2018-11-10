Названы лучшие места России для молодых путешественников
Эксперты «ТурСтата» определили самые популярные направления для молодежного туризма в России. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (46%), Байкал и Сочи (по 15%).
На четвертом и пятом местах оказались Крым и Алтай (у них по 12% голосов).
Отмечается, что опрос проводился среди миллениалов — людей, родившихся в 1990-х, и центениалов, родившихся после 2000 года.
9 ноября россияне рассказали о самых распространенных недостатках отелей в Турции. Топ-10 открыла нехватка шезлонгов. Также туристы оказались недовольны однообразным питанием в гостинице, которое «надоедает на третий день отдыха».
Ранее эксперты составили список стран мира с самой нездоровой национальной едой. Среди них — Чехия, США и Германия.