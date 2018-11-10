Названы лучшие места России для молодых путешественников

Эксперты «ТурСтата» определили самые популярные направления для молодежного туризма в России. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (46%), Байкал и Сочи (по 15%).

На четвертом и пятом местах оказались Крым и Алтай (у них по 12% голосов).

Отмечается, что опрос проводился среди миллениалов — людей, родившихся в 1990-х, и центениалов, родившихся после 2000 года.

9 ноября россияне рассказали о самых распространенных недостатках отелей в Турции. Топ-10 открыла нехватка шезлонгов. Также туристы оказались недовольны однообразным питанием в гостинице, которое «надоедает на третий день отдыха».

Ранее эксперты составили список стран мира с самой нездоровой национальной едой. Среди них — Чехия, США и Германия.