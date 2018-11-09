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Названа самая безопасная страна для туристов

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Фото: Depositphotos
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Британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг 20 самых безопасных стран для туристов.

Список возглавила Исландия. Согласно статистке преступлений, начиная с 2000 года там было убито 36 человек — то есть около двух в год. Также там очень низок риск стихийного бедствия. 

Безопасными оказались Сингапур, ОАЭ и Испания.

Наихудшие оценки получили Южная Африка, Турция, Таиланд, Индия и Мексика. Россия в список не вошла.  

Ранее эксперты составили список стран мира с самой нездоровой национальной едой. Среди них — Чехия, США и Германия

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