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Россияне рассказали о недостатках отелей в Турции

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Фото: ТАСС/Thomas Eisenhuth
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Россияне рассказали о самых распространенных недостатках отелей в Турции. Рейтинг жалоб составил сервис путешествий OneTwoTrip.

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Топ-10 открывает нехватка шезлонгов. Чтобы комфортно полежать у бассейна или на берегу моря, одни отдыхающие занимают лежаки с раннего утра, а другие жалуются на подобное поведение. При этом большую часть дня на шезлонгах лежат полотенца.

Также туристы недовольны однообразным питанием в гостинице, которое «надоедает на третий день отдыха».

Тройку жалоб замыкает скучная анимация — постояльцы недовольны ни дневной, ни вечерней программой, а также работой детских клубов.

Четвертую позицию антирейтинга занимают предлагаемые в барах отелей алкогольные напитки. Россиян возмущает скудный выбор, наличие только локальных брендов, нередко отели обвиняют в разбавлении напитков.

Кроме того, туристы жалуются на размер приотельной территории, возраст зданий и поведение персонала. Замыкают топ-10 — качество сигнала Wi-Fi, уровень звукоизоляции в номерах и обустройство пляжа.

Рейтинг был составлен на основе отзывов самостоятельных туристов и тех, кто отдыхал по турпутевкам на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года.

Директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш объясняет частые жалобы расширением опыта путешественников, которые «становятся более требовательными и начинают тщательнее выбирать отели».

В конце октября директор Coral Travel Эрджюмент Юналан предрек рост цен на отдых в турецких отелях на 10–15% из-за увеличения турпотока.

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