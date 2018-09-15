Прямой эфир

Названы самые нездоровые кухни мира

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты составили список стран мира, чья национальная кухня чересчур богата углеводами и жирами, отчего не отличается полезностью. 

Кухонные разговоры
Чем будут кормить в черноморских ресторанах в 2025 году

Так, одна из самых калорийных и сытных кухонь — в Чехии. Туристам предлагается запеченная рулька, кнедлики и утопенцы (маринованные сосиски), а также всевозможные вариации на тему сдобного теста. Запивается вся эта жирная пища пивом, отчего в стране довольно много людей с лишнем весом.

Смесь из всего самого вкусного, но не полезного предлагают в США. Молодая нация довольно быстро адаптировала для себя традиционные немецкие рецепты (бифштексы по-гамбургски), итальянские (паста и пицца) и китайские (жареный рис). 

Еще одна страна с калорийными блюдами — это Германия. Там и свиная рулька, колбаски и сосиски, шницель, картофельный салат, а на десерт — Шварцвальдский вишневый торт. Запивается всё это, как и в Чехии, пивом, отмечает «РИА Новости»

Пища жителей Бельгии похожа на немецкую: тушеная крольчатина, гуляш, бифштексы, пироги. При этом страна в первую очередь знаменита шоколадом, вафлями и картофелем фри, которые бельгийцы едят в большом количестве.

Однако самая страдающая от ожирения нация — это венгры. В этом виновны традиционные венгерские блюда — гуляш, куриный паприкаш, халасле (уха), мясо по-будапештски, запеченные макароны с мясом. Кроме того, местные жители очень любят специи, соусы, а также хлеб и мучное. 

Попробовать жизнь на вкус
Почему во всем мире развивают эногастрономический туризм

Довольно тяжела местная кухня в Аргентине. Ее основу составляет мясо, из которого готовятся множество блюд. 
Кроме того, в ней много жиров и простых углеводов, много сахара и белого хлеба, мало клетчатки.

Что касается стран Аравийского полуострова и Ближнего востока, то в основном их кухня довольно здоровая. Она состоит из салатов, тушеной говядины, хумуса и бобовых. В список самых нездоровых кухонь арабы попали за жирные похлебки, люля-кебаб и знаменитые восточные сладости — пахлаву, нугу, печенье из фиников и мухаллабия (пуддинг).

Весьма нездоровой считается кухня Белоруссии за пристрастие ее жителей к картофелю. Этот популярный корнеплод нельзя назвать низкокалорийным продуктом, а частое его употребление вместе с маслом, сметаной и мясом может быть причиной ожирения.

Кухня Монголии, в свою очередь, не столько нездоровая, сколько несбалансированная. В ее основе — жирное мясо и кисломолочные продукты при практически полном отсутствии овощей. Даже чай монголы пьют с молоком и самогоны делают из него же. 

Довольно суровый рацион у жителей Туркменистана, Киргизии и Казахстана. В большинстве случаев они питаются рисом, мясом, хлебом и выпечкой, часто жареной. Овощей и фруктов поступает на столы местных совсем не много, поскольку в основном они отправляются на экспорт. 

Ранее ученые рассказали о способе продлить жизнь с помощью еды. Прием всей пищи надо уместить в 10 часов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гастрономический фестиваль Garden подвел итоги
«Украинский бургер» за год подорожал на 42%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017