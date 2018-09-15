Названы самые нездоровые кухни мира

Эксперты составили список стран мира, чья национальная кухня чересчур богата углеводами и жирами, отчего не отличается полезностью.

Так, одна из самых калорийных и сытных кухонь — в Чехии. Туристам предлагается запеченная рулька, кнедлики и утопенцы (маринованные сосиски), а также всевозможные вариации на тему сдобного теста. Запивается вся эта жирная пища пивом, отчего в стране довольно много людей с лишнем весом.

Смесь из всего самого вкусного, но не полезного предлагают в США. Молодая нация довольно быстро адаптировала для себя традиционные немецкие рецепты (бифштексы по-гамбургски), итальянские (паста и пицца) и китайские (жареный рис).

Еще одна страна с калорийными блюдами — это Германия. Там и свиная рулька, колбаски и сосиски, шницель, картофельный салат, а на десерт — Шварцвальдский вишневый торт. Запивается всё это, как и в Чехии, пивом, отмечает «РИА Новости».

Пища жителей Бельгии похожа на немецкую: тушеная крольчатина, гуляш, бифштексы, пироги. При этом страна в первую очередь знаменита шоколадом, вафлями и картофелем фри, которые бельгийцы едят в большом количестве.

Однако самая страдающая от ожирения нация — это венгры. В этом виновны традиционные венгерские блюда — гуляш, куриный паприкаш, халасле (уха), мясо по-будапештски, запеченные макароны с мясом. Кроме того, местные жители очень любят специи, соусы, а также хлеб и мучное.

Довольно тяжела местная кухня в Аргентине. Ее основу составляет мясо, из которого готовятся множество блюд.

Кроме того, в ней много жиров и простых углеводов, много сахара и белого хлеба, мало клетчатки.

Что касается стран Аравийского полуострова и Ближнего востока, то в основном их кухня довольно здоровая. Она состоит из салатов, тушеной говядины, хумуса и бобовых. В список самых нездоровых кухонь арабы попали за жирные похлебки, люля-кебаб и знаменитые восточные сладости — пахлаву, нугу, печенье из фиников и мухаллабия (пуддинг).

Весьма нездоровой считается кухня Белоруссии за пристрастие ее жителей к картофелю. Этот популярный корнеплод нельзя назвать низкокалорийным продуктом, а частое его употребление вместе с маслом, сметаной и мясом может быть причиной ожирения.

Кухня Монголии, в свою очередь, не столько нездоровая, сколько несбалансированная. В ее основе — жирное мясо и кисломолочные продукты при практически полном отсутствии овощей. Даже чай монголы пьют с молоком и самогоны делают из него же.

Довольно суровый рацион у жителей Туркменистана, Киргизии и Казахстана. В большинстве случаев они питаются рисом, мясом, хлебом и выпечкой, часто жареной. Овощей и фруктов поступает на столы местных совсем не много, поскольку в основном они отправляются на экспорт.

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