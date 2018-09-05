В Минске рассказали об объемах потребления белорусами картофеля

Белоруссия находится на первом месте среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по потреблению картофеля на душу населения. Об этом в среду, 5 сентября, рассказала замначальника отдела потребительского рынка министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк.

В ходе пресс-конференции в Минске она уточнила, что в стране употребляют 171 кг картофеля на душу населения, в России — 113 кг.

Приведенные Краснюк данные выше рациональной нормы в 129,1 кг в год, установленной минздравом Белоруссии. По употреблению фруктов и ягод граждане страны не дотягивают до нормы, подчеркнула она.

В начале августа в Астраханской области России началась ежегодная акция «Урожай без потерь»: часть собранных на местных полях овощей и фруктов фермеры бесплатно передадут в местные детские дома и другие социальные учреждения.