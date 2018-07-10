Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе овощей и фруктов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, а также как правильно их мыть.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что плодоовощную продукцию надо приобретать в специально отведенных для торговли местах у продавцов, соблюдающих правила гигиены.

«Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры», — советуют в ведомстве.

Зрелые плоды отличает приятный запах, напомнили в Роспотребнадзоре.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой. При этом, если корнеплоды надо немного подержать в теплой воде, а затем очистить щеткой и промыть, то зелень перед промывкой надо перебрать, удалив старые листья и корни.

Ягоды в воде держать не стоит: клубнику, вишню, малину, смородину надо промывать через дуршлаг в течении пяти минут.

«Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой; 2-3 таких процедур достаточно для удаления всех микробов», — отметили в ведомстве.

В апреле сообщалось, что в 2018 году может быть собрано почти на 14% больше ягод и фруктов по сравнению с прошлым годом. Таким прогнозом на урожай поделились с «Известиями» в Минсельхозе.