Прямой эфир

Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе овощей и фруктов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, а также как правильно их мыть.

Роскачество разработало советы по выбору арбуза

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что плодоовощную продукцию надо приобретать в специально отведенных для торговли местах у продавцов, соблюдающих правила гигиены. 

«Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры», — советуют в ведомстве.

Зрелые плоды отличает приятный запах, напомнили в Роспотребнадзоре.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой. При этом, если корнеплоды надо немного подержать в теплой воде, а затем очистить щеткой и промыть, то зелень перед промывкой надо перебрать, удалив старые листья и корни.

Ягоды в воде держать не стоит: клубнику, вишню, малину, смородину надо промывать через дуршлаг в течении пяти минут.

«Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой; 2-3 таких процедур достаточно для удаления всех микробов», — отметили в ведомстве.

В апреле сообщалось, что в 2018 году может быть собрано почти на 14% больше ягод и фруктов по сравнению с прошлым годом. Таким прогнозом на урожай поделились с «Известиями» в Минсельхозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал советы по выбору клубники
Запретный плод
Как уберечь себя от опасных овощей и фруктов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017