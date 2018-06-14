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Роспотребнадзор дал советы по выбору клубники

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Фото: Depositphotos.com
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Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации, чтобы помочь покупателям выбрать хорошую клубнику, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в первую очередь следует смотреть на внешний вид ягод. Они должны быть сухие и гладкие, без вмятин, насыщенного цвета. На стоит брать влажные и мягкие ягоды без аромата, а также клубнику с зеленоватыми пятнами.

Следующий параметр — листики. У хорошего продукта они зеленые, без признаков увядания. Если между листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой, в противном случае она скорее всего будет кислить.  

Также Роспотребнадзор обращает внимание, что клубника — ягода быстропортящаяся. Ее нужно покупать ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.

Клубника — кладезь ценных витаминов и микроэлементов. В ней содержатся витамин С, фолиевая кислота, йод, клетчатка, сахароза и фруктоза, отмечает «РИА Новости».

Особенно продукт рекомендуется людям с сахарным диабетом, но в ограниченном количестве. Также клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя кариес и не подходит для людей с язвой и гастритом.

Ранее в мае Россельхознадзор обнаружил яд в клубнике из Китая. В продукте были остатки запрещенного в РФ пестицида и антибактериальные препараты стрептомициновой группы.

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