Брянская область претендует на звание картофельной столицы мира

Брянская область, где в 2017 году собрали рекордный для России урожай картофеля — 1,5 млн т, претендует на получение статуса мировой столицы по его производству. Об этом рассказал ТАСС глава региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме.

В ближайшее время на заседании ассоциации европейских производителей картофеля Europotato соберутся представители около 330 компаний. Брянская область будет признана шестой мировой столицей по производству картофеля. По словам Богомаза, в процессе присвоения статуса учитывается опыт применения современных аграрных технологий, передает NASHBRYANSK.RU. В этом году регион может получить урожай в объеме 1,7 млн т.

Ранее эксперты спрогнозировали повышение цен на картофель в 2018 году. По их словам, причиной подорожания станет то, что запасы отечественного картофеля закончатся раньше обычного. В январе iz.ru сообщал, что за прошлый год россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы потребления этого овоща. За 2017 год потребление картофеля в России достигло 112,6 кг на душу населения.