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Гастрономический фестиваль Garden подвел итоги

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Фото: youtube.com
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В России состоялся первый международный гастрономический фестиваль Garden, который объединил шеф-поваров из разных стран и продемонстрировал высокий уровень развития российской гастрономии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

Мероприятие прошло 9–10 сентября в Москве и Калужской области по инициативе шеф-поваров Ивана и Сергея Березуцких. В нем также приняли участие известные российские и зарубежные шеф-повара Альберт Адриа (Барселона), Кристиан Бауман (Копенгаген), Освальдо Олива (Мехико), Игорь Гришечкин (Снкт-Петербург), Андрей Шмаков и Дмитрий Зотов (Москва). Главная цель Garden — показать, каких высоких результатов можно добиться, когда шефы лично принимают участие в фермерском хозяйстве, контролируют качество продукта «буквально от семечка» и бережно относятся к натуральным вкусам.

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В первый день фестиваля команда российских и иностранных поваров приготовила ужин под открытым небом на ферме Twins. В распоряжении шеф-поваров были 17 теплиц с овощами и посадка в открытом грунте, разнообразные ягоды, цветы и травы, яйца, сыр из молока нубийских коз, рыба прямиком из пруда и пасека.

Итогом работы стали семь блюд, созданные «по-минимализму» — без каких-либо современных гаджетов. Среди них — запеченная тыква в глазури из облепихи с запеканкой из творога, молодой козленок с гречкой и белыми грибами, а также мальки стерляди с соусом из сорняков и зелеными перцам. 

Второй день прошел в ресторане Twins Garden. Взяв за основу все те же продукты с фермы, шефы готовили уже с использованием самого современного оборудования и лаборатории заведения. Гости мероприятия смогли сравнить и оценить, как меняется и развивается вкус продуктов с использованием уникального технического оснащения ресторана.

Так, шеф-повара представили следующие блюда: эмульсия из рикотты с грибной глазурью, мороженое из запеченных водорослей с черной икрой и маслом лесного ореха, боул из йогурта, меда и оливкового масла, раки с фермы с запеченной капустой и соусом из кваса, лучшие части стерляди и другие. 

Оба ужина сопровождались винами российского производства. Напитки, в частности, представили винные хозяйства «Усадьба Дивноморское», «Дом Захарьиных», «Сикоры» и «Лефкадия».

Как надеются организаторы фестиваля, Garden позволит популяризировать формат работы ресторана с собственной фермой, даст импульс развитию отечественного производства и представит общественности Россию как страну-трендсеттера в мире гастрономии. 

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