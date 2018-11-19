Прямой эфир

У центра по трудоустройству в Солсбери нашли подозрительный пакет

0
Фото: TASS/Jonathan Brady
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Солсбери у центра по трудоустройству нашли подозрительный пакет. Об этом 19 ноября сообщает портал Salisbury Journal.

Виктория Скрипаль: Юлию держат в качестве политического заложника
Племянница бывшего агента британских спецслужб считает, что ее дяди уже нет в живых

По словам очевидцев, на месте инцидента был обнаружен белый порошок. На данный момент центр занятости эвакуирован, на месте работают представители правоохранительных органов.

4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

Позже на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что «обвиняемые» являются обычными гражданами, и рекомендовал им обратиться за помощью в СМИ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери как туристы и не знали ничего о семье Скрипалей до инцидента. В этот британский город они, по их словам, поехали, чтобы посмотреть на собор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Институте русского языка назвали слово года
«Юля в чужих руках — это очень сильный инструмент»
Сестра Скрипаль — о давлении на экс-сотрудника ГРУ через детей и пропаже жениха его дочери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017