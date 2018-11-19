У центра по трудоустройству в Солсбери нашли подозрительный пакет

В Солсбери у центра по трудоустройству нашли подозрительный пакет. Об этом 19 ноября сообщает портал Salisbury Journal.

По словам очевидцев, на месте инцидента был обнаружен белый порошок. На данный момент центр занятости эвакуирован, на месте работают представители правоохранительных органов.

4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

Позже на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что «обвиняемые» являются обычными гражданами, и рекомендовал им обратиться за помощью в СМИ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери как туристы и не знали ничего о семье Скрипалей до инцидента. В этот британский город они, по их словам, поехали, чтобы посмотреть на собор.