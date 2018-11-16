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В Институте русского языка назвали слово года

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Государственном институте русского языка им. А. Пушкина назвали «шпиль» словом 2018 года. Об этом 16 ноября сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам проректора по науке Михаила Осадчего, главным фактором, который повлиял на выбор этого слова, стали рост частоты его использования и наличие символического смысла, значимого для общества. Он отметил, что на основе слова «шпиль» в Сети возникло множество мемов и шуток, связанных с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона обвиняет в отравлении британского агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

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15 ноября сообщалось, что специалисты оксфордского словаря выбрали главным словом 2018 года прилагательное toxic, которое в переводе на русский язык означает «токсичный». Отмечается, что слово «токсичный» в текущем году часто использовалось для описания разных значимых событий в мире.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их «агентами ГРУ».

Позже на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что «обвиняемые» являются обычными гражданами, и рекомендовал им обратиться за помощью в СМИ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери как туристы и не знали ничего о семье Скрипалей до инцидента. В этот британский город они, по их словам, поехали, чтобы посмотреть на собор, знаменитый своим шпилем. 

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