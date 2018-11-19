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В ЦФО направят бензин из других регионов после пожара на МНПЗ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Газпром нефть» после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) направит на рынок Центрального федерального округа бензин со своих предприятий в других регионах. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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В ведомстве отметили, что в случае необходимости будут задействованы ресурсы Ярославского и Омского заводов.

«Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса», — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что ремонт пострадавшей от пожара установки каталитического крекинга на МНПЗ продлится как минимум до конца ноября.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что по расчетам переработка нефти на НПЗ России в ноябре-декабре будет находиться на высоком уровне, превышающем спрос. Кроме того, в декабре ожидается запуск производства автомобильного бензина на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко», что «сформирует дополнительный профицит» автомобильного бензина и дизельного топлива.

Пожар на МНПЗ в Капотне произошел в субботу, 17 ноября. В результате никто не пострадал.

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