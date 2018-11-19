Прокуратура Ульяновской области просит суд запретить игру о теракте в школе

Прокуратура Ульяновской области обратилась в суд с иском, в котором просит запретить онлайн-игру, по правилам которой нужно совершить теракт в школе и убить как можно больше людей, сообщается в понедельник, 19 ноября, на сайте ведомства.

«Прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах (...) интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

Озабоченность прокуратуры вызвало то, что сыграть в эту игру может любой желающий абсолютно бесплатно. Чтобы войти на сайт, регистрация также не нужна.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, игра противоречит действующему законодательству России, требующему оградить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и может способствовать реальной угрозе жизни и здоровью людей, сообщает телеканал «360».

Ранее, в апреле текущего года, Генпрокуратура зафиксировала рост преступлений экстремистской направленности в России в 2017 году, совершенных с помощью интернет-ресурсов.