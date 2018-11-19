В Барнауле раздали памятки по борьбе с травлей в школе

В Барнауле после конфликта в лицее распространяют памятки по борьбе с травлей, разработанные министерством образования Алтайского края. Также для всех желающих открыт телефон доверия для жалоб и консультаций по данному вопросу, сообщает 19 ноября «РИА Новости».

«Памятка предназначена как для родителей, так и для детей. Родителям объясняют, что такое кибербуллинг и что делать, если ребенок стал объектом травли в интернете. Помимо этого, в крае открыт телефон доверия. Специалисты отвечают на вопросы круглосуточно», — сообщает министерство.

Ранее 15 ноября жительница Барнаула сообщила на своей странице в Facebook об издевательствах над ее сыном в лицее. Женщина заявила, что администрация учебного заведения отказалась разбираться в ситуации, отметив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с матерью ребенка. С ней был составлен альтернативный мирный план урегулирования спора. В дальнейшем будет проводиться проверка в отношении должностных лиц, которые не «осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий» для обеспечения прав несовершеннолетнего.

Кибербуллинг — это электронная травля, преднамеренные агрессивные действия, совершаемые группой лиц или одним человеком на протяжении длительного времени против жертвы, которая не может себя защитить.

20 июня сообщалось, что прокуратура Центрального района Барнаула возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в частном детском саду и передала его в Следственный комитет. По данным следствия, в период с февраля по май 2018 года сотрудница частного детского сада Happy Baby физически и психологически истязала детей на регулярной основе.