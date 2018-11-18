Установлена личность взорвавшей бомбу в Чечне смертницы

Следователи установили личность смертницы, подорвавшей себя у КПП в Чечне.

«Погибшая женщина — Карина Спиридонова, 1993 года рождения, уроженка Адыгеи», — передает RT со ссылкой на представителя СУ СКР по Республике Чечня.

Специалисты пытаются выяснить личности возможных сообщников террористки.

17 ноября около 16 часов в Старопромысловском районе Грозного женщина подорвала себя около КПП. Она привела в действие взрывное устройство после того, как сотрудники правоохранительных органов решили проверить ее документы, а после обнаружения бомбы попытались ее задержать.

Жертв среди силовиков и мирных жителей не было. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».