В Грозном смертница подорвалась у КПП полиции

На окраине Грозного женщина подорвала себя у КПП полиции. Об этом 17 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова.

Он рассказал, что около 16 часов женщина подошла к федеральному посту полиции, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного. Заметив в ее поведении странности, правоохранители попросили женщину остановиться и предъявить документы, но она, не выполнив просьбу, устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Правоохранители произвели предупредительный выстрел, после чего женщина осуществила самоподрыв.

Также по словам генерала, жертв среди силовиков и мирного населения нет.

20 августа в городах Грозный и Шали подростки в возрасте 11–17 лет совершили серию нападений на полицейских. Пострадали пятеро сотрудников полиции и двое случайных прохожих.

Полицейские уничтожили четырех боевиков, еще один злоумышленник устроил самоподрыв, но выжил.