СК возбудил дело по факту самоподрыва смертницы в Чечне

По факту самопродрыва женщины в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Речь идет о статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает ТАСС.

17 ноября около 16 часов в Старопромысловском районе Грозного женщина подорвала себя около КПП после того, как сотрудники правоохранительных органов, заметившие странности в ее поведении, а позже увидевшие взрывное устройство, попытались ее задержать. Жертв среди силовиков и мирных жителей не было.