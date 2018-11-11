Двое бандитов убиты в ходе спецоперации в Чечне

Двое бандитов были ликвидированы при перестрелке во время спецоперации в селе Мартан-Чу в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным правоохранителей, в полицию обратились жители Урус-Мартановского района. Они сообщили о вооруженных мужчинах, которые рано утром вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий двух мужчин обнаружили на окраине села Мартан-Чу. Бандиты отказались сдаться, оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем», — уточнил собеседник агентства.

В октябре в Республике Дагестан в ходе спецоперации были уничтожены два боевика — сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Ликвидированные бандиты были причастны к нападениям на правоохранителей.