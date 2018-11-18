Шредер сравнил посла США в Германии с офицером оккупационных войск

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал противостоять давлению США в торговле и искать новых союзников среди стран, чьи взгляды и интересы в этой сфере совпадают с позицией ФРГ.

Экс-глава немецкого правительства уверен, что страны, которым внешняя политика Соединенных Штатов наносит ущерб, обязательно пойдут на сближение. В пример он привел Китай. По мнению Шредера, Пекин вполне может стать таким союзником, учитывая его торговые конфликты с Вашингтоном.

Бывший канцлер также пожаловался на то, что американская сторона обходится с Германией как с оккупированной страной, и призвал положить этому конец.

«Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — приводит слова Шредера «Федеральное агентство новостей».

Отношения между Евросоюзом и США обострились после выхода США из ядерной сделки с Ираном и введения против Тегерана санкций, которые затронули также европейские компании. Кроме того, США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств — чуть раньше.

В ответ на действия Вашингтона Европейская комиссия ввела 25-процентные пошлины на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов. Кроме того, Россия, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, а также страны ЕС инициировали спор с американской стороной во Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, Брюссель отменил действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана на территории ЕС.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами началась в июле текущего года. Тогда американская администрация ввела пошлину в 25% на товары из КНР общим объемом в $50 млрд. Пекин ответил на это тем же.

24 сентября в США вступили силу новые тарифы на китайскую продукцию в размере 10%, годовой объем импорта которой составляет $200 млрд. В качестве ответной меры власти КНР ввели пошлины в размере 5% и 10% на импорт американских товаров объемом $60 млрд.