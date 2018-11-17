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Продюсер «Ласкового мая» рассказал о самочувствии Осина перед смертью

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Фото: ТАСС/Яцина Владимир
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у певец Евгений Осин очень плохо себя чувствовал — у него был цирроз печени и нервное истощение.  

О смерти артиста стало известно в субботу, 17 ноября. Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

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«Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу», — приводит слова Разина «РИА Новости»

По словам продюсера, когда он начал работать с Осиным 30 лет назад, тот был веселым хорошим парнем и ничем не злоупотреблял. Разин отметил, что коллеги по творческому цеху и подумать не могли, что певца ждет такой печальный конец. 

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х годов — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.

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