Продюсер «Ласкового мая» рассказал о самочувствии Осина перед смертью

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у певец Евгений Осин очень плохо себя чувствовал — у него был цирроз печени и нервное истощение.

О смерти артиста стало известно в субботу, 17 ноября. Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

«Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу», — приводит слова Разина «РИА Новости».

По словам продюсера, когда он начал работать с Осиным 30 лет назад, тот был веселым хорошим парнем и ничем не злоупотреблял. Разин отметил, что коллеги по творческому цеху и подумать не могли, что певца ждет такой печальный конец.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х годов — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.