Польским священникам запретили контакты с Киевским патриархатом

Польская православная церковь запретила священнослужителям контактировать с представителями непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном 16 ноября по итогам Собора епископов. Отмечается, что Святой Архиерейский Собор получает тревожные сообщения из церковной жизни на Украине, при этом нестабильность в соседнем государстве разрушает всю церковную жизнь православия в целом.

Те, кто лишен епископских рукоположений, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины. Действия этих людей несут еще большую путаницу и скандал.

«Только соблюдение догматических и канонических норм Церкви и сохранение старых традиций защитит православие от сложных церковных последствий в международном масштабе», — постановили на Соборе епископов.

«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты со «священниками» так называемого Киевского патриархата и так называемой Автокефальной церкви, которые в текущей деятельности принесли много зла», — сказано в документе.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви. 13 ноября Собор епископов Украинской православной церкви принял решение вслед за РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.