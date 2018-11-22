Карманный брокер: «уберизация» на биржевом рынке

За первую половину 2018 года российские инвесторы открыли более 330 тыс. счетов на Московской бирже — этот показатель равен результату всего прошлого года. Причем среди покупателей ценных бумаг заметную долю составили частные инвесторы без специальных знаний о торгах. Во многом это связано с развитием цифровых технологий, в том числе на банковском рынке. «Уберизация» дошла и до инвестиций. Уверенные шаги в этом направлении делает АО «Тинькофф Банк», который оказывает брокерские услуги с помощью своего сервиса «Тинькофф Инвестиции». Расскажем об этом подробнее в нашем партнерском материале.

Еще пару лет назад человек без профильного образования боялся подступиться к торговле на бирже и предпочитал вложить накопленные средства в депозиты.

Сейчас ситуация изменилась. Несмотря на падение котировок, число частных инвесторов постоянно растет. Положительная динамика роста наблюдается и у брокерского сервиса «Тинькофф Инвестиции». В октябре инвестиционная платформа Тинькофф Банка вышла на второе место по числу активных клиентов на Московской бирже.

Обкатали систему

Сервис «Тинькофф Инвестиции» был запущен в 2015 году. На старте Тинькофф Банк был партнером БКС по предоставлению клиентам брокерских услуг. В марте 2018 года Центробанк РФ выдал Тинькофф Банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Это позволило ему заняться брокерской и депозитарной деятельностью. Брокерская платформа «Тинькофф Инвестиции» начала самостоятельно открывать клиентам всё новые инвест-счета в начале мая 2018-го.

Фото: пресс-служба «Тинькофф»

«Сервис «Тинькофф Инвестиции» стал еще удобней и технологичней — мы используем весь свой опыт построения крупнейшего онлайн­-банка в мире и развиваем платформу с нуля» — так перезапуск «Тинькофф Инвестиций» анонсировал вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александр Емешев.

Клик-клик — и готово

«Тинькофф Инвестиции» — один из самых ярких примеров удобного по функционалу и простого с точки зрения интерфейса брокерского сервиса. Чтобы начать пользоваться брокерским счетом, пользователю «Тинькофф Инвестиций» достаточно заключить договор с Тинькофф Банком и оформить дебетовую карту Tinkoff Black, с помощью которой он сможет покупать ценные бумаги в часы работы биржи.

Фото: пресс-служба «Тинькофф»

Брокерский счет, как правило, активируется, за два дня. Отправлять на проверку сканы паспорта или вводить ИНН — клиенту не нужно. Ограничений по наличию той или иной минимальной суммы на счету тоже нет. Дополнительных выплат за открытие счета не требуется.

Сервис в режиме 24/7

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» могут воспользоваться большим каталогом инвестиционных ценных бумаг: это акции, облигации, ОФЗ, ETF, ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской, Санкт-­Петербургской, Лондонской и Нью-­Йоркской биржах.

В «Тинькофф Инвестициях» действует опция автоматической конвертации валют, которая позволяет приобретать иностранные ценные бумаги без дополнительной комиссии. В приложении также есть функция, с помощью которой клиент в режиме онлайн получает уведомления о списании налогов, а их расчет не отменяет и не задерживает быстрый вывод денежных средств со счета.

Обычно главный вопрос для тех, кто интересуется покупкой ценных бумаг, — как вывести деньги, если сделка оказалась успешной? Сервис «Тинькофф Инвестиции» дает возможность делать это в любое время суток и без выходных. Времена, когда заявку на вывод средств можно было подать только в рабочий день и ждать его по несколько часов, прошли.

Наглядные цифры

За все время работы сервиса «Тинькофф Инвестиции» его клиенты открыли уже более 200 тыс. брокерских счетов. По данным за октябрь 2018 года, количество установок мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» достигло уже более 500 тыс. (с момента запуска брокерской платформы).

Фото: пресс-служба «Тинькофф»

Одной из самых востребованных опций брокерской платформы Тинькофф стал робот-советник, иначе — робо-эдвайзер, запущенный в работу летом 2018 года. Он помогает пользователям сервиса собрать персональный диверсифицированный инвест-портфель — на сегодняшний день с помощью робо-эдвайзера сформировано 400 тыс. портфелей, в среднем их владельцы тратили порядка 60 тыс. рублей.

Особенно робо-эдвайзер полезен новичкам. И не только потому, что они имеют смутное представление о торгах. Дело в том, что массовые микроинвесторы предпочитают придерживаться стратегии buy & hold («купи и держи»), а робот-советник как раз наиболее эффективен для долгосрочных надежных вложений.

«По заданным параметрам в течение пары минут робо­-эдвайзер может собрать по отраслям и компаниям сбалансированный инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений и с самым оптимальным соотношением риска и доходности», — объяснили в Тинькофф Банке. Пользователям брокерского сервиса Тинькофф также доступна умная инвестиционная лента новостей, которая на простом, «человеческом» языке показывает клиентам новости с использованием таких источников, как Reuters, «Интерфакс», Rambler News Service, VC.ru.

Удобство сервиса подтверждает не только число пользователей, но и мнение международных экспертов. Этим летом журнал о банках и финансах Global Finance признал «Тинькофф Инвестиции» лучшим инвестиционным сервисом на территории Центральной и Восточной Европы. А в Народном рейтинге портала Banki.ru, сформированном на основе отзывов пользователей, Тинькофф Банк занимает первое место в разделе «Инвестиционные продукты/брокерское обслуживание».

Куда нажать?

Как же в итоге проходит регистрация для тех, кто уже обзавелся дебетовой картой Тинькофф Банка (Tinkoff Black). На главной странице мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» после строки с указанием баланса счета или вклада (если он есть) клиент может нажать на кнопку «Открыть новый продукт». Приложение сразу подчеркивает, что обслуживание бесплатное — в те месяцы, когда клиент не торгует на бирже (для тарифов «Инвестор» и «Трейдер»).

Фото: пресс-служба «Тинькофф»

В первом же письме, которое клиент получает после того, как подал заявку на оформление брокерского счета, прописаны все опции инвест-сервиса «Тинькофф». Тариф «Трейдер», как отмечается в предложении, выгоден для тех, кто ожидает оборот от покупки ценных бумаг не менее 200 тыс. рублей в месяц. Выбрав его, клиент отдает 0,03% за покупку или продажу акций. В месяц при наличии сделок отчисление банку составит 590 рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте). Если пользователь не проводит операций, то и за обслуживание платить не придется.

Для тех, кто не готов вкладывать много средств, подойдет тариф «Инвестор». За продажу или покупку бумаг придется отдавать комиссию побольше — 0,3%. А вот за месячное обслуживание, если клиент совершает какие-­то операции, стоит 99 рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).

В конце сентября 2018 года Тинькофф Банк запустил тариф «Премиум» для состоятельных клиентов, которые получили доступ к широкому каталогу мировых ценных бумаг (более 10 тыс. позиций) и поддержку персонального менеджера прямо в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться премиальным тарифом брокерской платформы Тинькофф, нужно заключить договор с Тинькофф Банком, стать держателем дебетовой карты Tinkoff Black и присоединиться к тарифу «Премиум» в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции». В первый месяц комиссия за обслуживание счета не взимается.

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