Более 60 мирных жителей погибли и пострадали при ударе коалиции по Сирии
При ударе международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор погибли и получили ранения более 60 мирных жителей деревни Шаафа, сообщило в понедельник, 12 ноября, сирийское государственное агентство SANA.
США и их союзники проводят военную операцию в Сирии под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) с 2014 года без разрешения властей республики.
За это время официальный Дамаск сообщал о сотнях жертв среди мирного населения из-за действий коалиции.
9 ноября в результате очередного удара США и их союзников погибли 26 жителей города Хаджин.
МИД Сирии после этого призвал ООН привлечь к ответственности виновных в гибели мирных сирийцев и прекратить пребывание коалиции на территории республики.
Ранее сообщалось, что при атаках США их союзники применили запрещенный международными организациями белый фосфор.