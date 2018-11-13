Более 60 мирных жителей погибли и пострадали при ударе коалиции по Сирии

При ударе международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор погибли и получили ранения более 60 мирных жителей деревни Шаафа, сообщило в понедельник, 12 ноября, сирийское государственное агентство SANA.

США и их союзники проводят военную операцию в Сирии под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) с 2014 года без разрешения властей республики.

За это время официальный Дамаск сообщал о сотнях жертв среди мирного населения из-за действий коалиции.

9 ноября в результате очередного удара США и их союзников погибли 26 жителей города Хаджин.

МИД Сирии после этого призвал ООН привлечь к ответственности виновных в гибели мирных сирийцев и прекратить пребывание коалиции на территории республики.

Ранее сообщалось, что при атаках США их союзники применили запрещенный международными организациями белый фосфор.