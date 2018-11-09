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Почти 20 человек освободили из плена боевиков в пригороде сирийской Пальмиры

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Фото: Global Look Press/Yang Zhen
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Сирийская армия при поддержке российских военных освободила 19 человек из плена запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, спецоперация проходила в центральной части арабской республики в пригороде Пальмиры. Людей удерживали в плену более трех месяцев, пишет ТАСС.

В середине октября сообщалось, что боевики ИГ напали на лагерь беженцев в сирийском районе Эль-Бахра и захватили не менее 700 человек.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

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