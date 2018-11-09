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ООН сообщила о террористах в лагере беженцев около базы США в Сирии

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Фото: Global Look Press/Velar Grant
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Директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад заявил, что в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии есть террористы.

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По его словам, преступники используют мирных людей в качестве живого щита, передает «Газета.ру».

«Не забывайте, что в «Рукбане» есть и плохие элементы, есть террористы, есть люди, которые удерживают людей против их воли, есть контрабандисты, торговцы людьми», — приводит слова Авада «РИА Новости».

«Рукбан» находится в провинции Хомс в 55-км зоне ответственности базы США в Эт-Танф. По оценкам Авада, в районе лагеря находятся около 40–50 тыс. человек.

31 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группы боевиков из района Эт-Танф нападают на мирных жителей.

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