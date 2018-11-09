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Жертвами авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии стали 26 человек

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Как минимум 26 сирийских граждан погибли во время удара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Хаджин.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, целью атаки был форпост террористов ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), однако под удар попали дома мирных жителей.

8 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о массовых захоронениях людей в сирийском городе Ракка. Как минимум 8 тысяч человек, в основном женщины, старики и дети, погибли при бомбардировках со стороны США и возглавляемой ими коалиции.

Соединенные Штаты проводят военные операции в Сирии без согласия легитимного правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Вашингтон к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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