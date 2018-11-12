Китайский истребитель J-20 впервые показал ракетное вооружение

Полет китайских истребителей пятого поколения J-20 сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал RT.

Самолеты продемонстрировали публике на международном авиакосмическом салоне Airshow China в городе Чжухай.

Истребители маневрировали на высоте около 50 м над землей. Приоткрытые створки внутренних отсеков вооружений позволили увидеть сразу шесть ракет, которые несет каждый самолет.

Истребитель «Цзянь-20» (J-20) поступил на вооружение китайских военно-воздушных сил в феврале. Разработкой самолета занимается корпорация Chengdu Aircraft Industry Corporation. Первый полет он совершил в начале 2011 года.

Помимо этого самолета, Китай разрабатывает еще один истребитель пятого поколения — «Цзянь-31» (J-31). Он будет летать на российском авиадвигателе РД-93.

В конце августа сообщалось, что Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей J-20. Отмечалось, что в случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов ежегодно.