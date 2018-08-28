Китай построил четвертую линию для сборки истребителей J-20

Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей пятого поколения J-20.

Как сообщает портал Sina, в случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов ежегодно.

По некоторым данным, после перевооружения китайских ВВС истребителями пятого поколения следующей страной – получателем J-20 может стать Пакистан.

Сейчас на вооружение в мире принимаются истребители пятого поколения. Кроме китайского J-20 это американские F-22 Raptor, F-35A/B. Российские истребители пятого поколения Су-57 сейчас проходят испытания. Их поставки по контракту с Минобороны ожидаются уже в 2019 году.

Вместе с тем уже известны некоторые характеристики машин следующей генерации. В июне депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что российский истребитель шестого поколения получит искусственный интеллект и сможет действовать в беспилотном режиме.