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Арктические войска получат «незамерзающую кровь»

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Фото: Depositphotos
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Минобороны России снабдит медслужбы Северного флота ВМФ РФ незамерзающими физиологическими растворами и заменителями крови.

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До конца 2020 года российские специалисты разработают технологии, позволяющие проводить различные трансфузии в районах с арктическим климатом. Биоматериалы будут выдерживать сильные морозы, а специальные устройства позволят хранить, перевозить и оперативно их подготавливать к переливанию в полевых условиях. Научно-исследовательские работы в этом направлении уже ведутся, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Одна из главных задач, которую предстоит решить разработчикам арктических кровозаменителей, — технологии разморозки жидкости при низких температурах, рассказала начальник управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

Дело в том, что многие компоненты становятся непригодными для переливания при воздействии на них низких температур. Так, эритроциты обычно хранятся при +2,6 градуса. Если же их заморозить, а потом резко разморозить, у клеток лопнут мембраны, поэтому необходимы специальные контейнеры для хранения и подготовки компонентов. Не исключено также, что российские специалисты и вовсе создадут заменитель, так как аналогичные работы велись еще в советское время.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Полярное хладнокровие: для Арктики создают незамерзающие физрастворы

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