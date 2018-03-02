Российские ученые испытали на рыбах микросенсоры для анализа крови

Российские ученые научились непрерывно отслеживать физиологические параметры организма с помощью вводимых в кровоток микросенсоров. Специальные датчики, которые по размеру меньше клеток крови, специалисты протестировали на аквариумных рыбах вида Danio rerio. Об этом рассказал «Известиям» директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев.

По его словам, для отслеживания ключевых показателей крови ученые использовали полупроницаемые капсулы с флуоресцентным красителем внутри.

«Мы ввели микросенсоры в ткани и органы рыб. Оказалось, что микрокапсулы в кровотоке не только не влияют на жизнеспособность их организма, но и не нарушают кровообращения. Также выяснилось, что капсулы чаще оседают в капиллярах, чем постоянно циркулируют в кровотоке. Попадая в какой-то орган, они надолго там остаются», — рассказал Тимофеев.

По словам ученых, данные микрокапсулы не представляют угрозы для организма. Кроме того, их можно сделать самоуничтожающимися и использовать только в период лечения. Информацию с капсул специалисты намерены считывать с помощью специального носимого гаджета, похожего на фитнес-браслет, который будет работать по принципу штрих-кодов в магазине. Ожидается, что с его помощью можно будет измерять уровень содержания кислорода и сахара в крови, кислотность, количество токсических веществ, накопленных в тканях и органах, и иные показатели. Исследователи утверждают, что данная технология сможет заменить вживляемые микрочипы.

Специалисты провели исследование при поддержке Российского научного фонда. Материал был опубликован в журнале Biology Open.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Анализ крови поручат микросенсорам