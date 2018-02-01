Прямой эфир

Ученые научились диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови

0
Фото: Depositphotos.com/alexraths
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Японии научились диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови, из которой они выделяют вещества, связанные с бета-амилоидом — одной из главных причин развития старческого слабоумия.

В дальнейшем специалисты сравнивают концентрацию молекул различных веществ, что позволяет определить наличие в мозгу излишних накоплений бета-амилоида, которые ведет к образованию бляшек.

В японском Национальном центре по изучению долгожительства, сотрудники которого разработали метод диагностики, рассказали, что для проведения такого анализа достаточно 0,5 мл крови.

Его уже опробовали на более 200 пациентах из Японии и Австралии в возрасте от 60 до 90 лет. В 90% случаев диагноз, поставленный после проведения анализа, подтвердился другими способами, сообщает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медики связали дневной сон с болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали о возникновении рака из-за жирной пищи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017