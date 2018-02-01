Ученые научились диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови

Ученые из Японии научились диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови, из которой они выделяют вещества, связанные с бета-амилоидом — одной из главных причин развития старческого слабоумия.

В дальнейшем специалисты сравнивают концентрацию молекул различных веществ, что позволяет определить наличие в мозгу излишних накоплений бета-амилоида, которые ведет к образованию бляшек.

В японском Национальном центре по изучению долгожительства, сотрудники которого разработали метод диагностики, рассказали, что для проведения такого анализа достаточно 0,5 мл крови.

Его уже опробовали на более 200 пациентах из Японии и Австралии в возрасте от 60 до 90 лет. В 90% случаев диагноз, поставленный после проведения анализа, подтвердился другими способами, сообщает ТАСС.